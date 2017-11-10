Разработан бот для забалтывания мошенников
10 ноября 2017 09:12
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Новозеландские разработчики представили бота для забалтывания мошенников. Как сообщается на официальном сайте компании, чат-бот умеет подражать живым людям, разбавляя свои реплики наивными уточнениями, шутками и грамматическими ошибками.
Бессмысленная переписка будет вестись до тех пор, пока мошенникам, обещающим миллиардное наследство, не надоест и они не перестанут отвечать. Ежегодно жертвами киберпреступников становятся "миллионы людей, которые теряют миллиарды долларов".
Создатели программы считают, что их чат-бот поможет решить проблему с подобным видом мошенничества, поскольку у злоумышленников попросту не останется времени на переписку с реальными людьми, передает Радио Маяк.
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