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Новости /  В мире  

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома в Калифорнии

23 декабря 2017 15:24
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Она должна вывести на орбиту десять спутников связи Iridium.
Как информирует РБК, частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила свою ракету-носитель Falcon 9, которая несет на борту десять спутников связи Iridium Next. Прямая трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 03:31 мск. Спустя две минуты отключился главный двигатель и произошло отделение ступени. Эта первая ступень носителя уже использовалась при запуске в июне 2017 года и успешно возвращалась на Землю. Однако в этот раз ее управляемый спуск инженеры SpaceX осуществлять не планируют.

Спустя полтора часа после запуска произошло отделение всех десяти спутников от разгонного блока. Космические аппараты успешно раскрылись на околоземной орбите.

Группа новейших телекоммуникационных спутников ​Iridium Next должна заменить на орбите космические аппараты предыдущего поколения. Всего по контракту с оператором спутников — компанией Iridium Communications — SpaceX планирует запустить порядка 75 спутников. По плану все аппараты должны будут находиться на орбите уже к середине 2018 года.




Фото: Twitter / SpaceX
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