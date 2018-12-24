Работяга забыл про лотерейный билет и через месяц узнал, что выиграл 6,5 млрд рублей
24 декабря 2018 23:30
262
Эндрю Кларк по привычке кинул лотерейный билет в свой фургон, продолжая вкалывать на нелюбимой работе и не подозревая, что стал мультимиллионером, передает life.ru.
О своей победе он узнал, только когда племянница напомнила о купленном билете, сообщает Mirror.
Первое, что сделал 51-летний мужчина, это позвонил своей возлюбленной и сказал ей подыскать им особняк.
"Было около 8 вечера, мы смотрели телевизор, когда Луиза снова напомнила мне о билетах. В итоге я сдался, достал свёрток из бардачка и начал их проверять один за другим. Я подшучивал над племянницей и никак не ожидал, что скажу: "Я выиграл 76 млн!""
Эндрю Кларк
Выигрыш Эндрю стал 12-м по величине в Великобритании. Причём если бы мужчина не сообщил о своём джекпоте в течение шести месяцев, то деньги бы были отданы на благотворительность. Теперь строитель досрочно вышел на пенсию и пока думает отправиться в путешествие.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2692
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
237
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
286
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1887
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
746
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1148
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1243
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1091
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1463
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1854
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1961
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3192
Мероприятия