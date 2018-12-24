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Новости /  В мире  

Работяга забыл про лотерейный билет и через месяц узнал, что выиграл 6,5 млрд рублей

24 декабря 2018 23:30
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Если бы 51-летний мужчина прождал ещё пять месяцев, его выигрыш отдали бы на благотворительность.
Житель Англии, который выиграл £76,3 млн (6,5 млрд в рублях) в лотерею, в течение шести недель не догадывался о своём счастье.

Эндрю Кларк по привычке кинул лотерейный билет в свой фургон, продолжая вкалывать на нелюбимой работе и не подозревая, что стал мультимиллионером, передает life.ru.

О своей победе он узнал, только когда племянница напомнила о купленном билете, сообщает Mirror.

Первое, что сделал 51-летний мужчина, это позвонил своей возлюбленной и сказал ей подыскать им особняк.

"Было около 8 вечера, мы смотрели телевизор, когда Луиза снова напомнила мне о билетах. В итоге я сдался, достал свёрток из бардачка и начал их проверять один за другим. Я подшучивал над племянницей и никак не ожидал, что скажу: "Я выиграл 76 млн!""
Эндрю Кларк

Выигрыш Эндрю стал 12-м по величине в Великобритании. Причём если бы мужчина не сообщил о своём джекпоте в течение шести месяцев, то деньги бы были отданы на благотворительность. Теперь строитель досрочно вышел на пенсию и пока думает отправиться в путешествие. 
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