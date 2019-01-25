Пять человек погибли в результате столкновения вертолёта и самолёта в Альпах
25 января 2019 21:56
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Авария произошла в пятницу, 25 января, в районе области Валле д'Аоста на севере Италии.
После столкновения оба воздушных судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор в Альпах.
Два человека были найдены живыми и в дальнейшем госпитализированы.
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