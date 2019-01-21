Путин соболезнует Мексике из-за гибели 85 человек при взрыве на трубопроводе
21 января 2019 15:11
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— Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в телеграмме.
На крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго произошёл мощный взрыв. Он прогремел в тот момент, когда сотни людей воровали топливо. По последним данным, жертвами стали 85 человек.
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