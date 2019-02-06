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Программист обокрал банк на $1 млн, потому что банкоматы не считали деньги в полночь

6 февраля 2019 20:54
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То есть он мог снимать деньги, сколько хотел: банкомат не регистрировал факт снятия.
Мужчина узнал, что терминалы не учитывают выдачу наличных в полночь. То есть он мог снимать деньги, сколько хотел: банкомат не регистрировал факт снятия, передает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Чтобы не попасться, Цишенг внедрил в систему скрипты, скрывающие предупреждения.

Этой схемой программист пользовался с ноября 2016 года, но банк заметил пропажу только в январе 2018. Оказывается, деньги переводились на фиктивный счёт, предназначенный для тестирования работы систем, а потом уже на лицевой счёт китайца.

В итоге: банк подал заявление в полицию, но потом отозвал его, так как Цишенг вернул все деньги, ссылаясь на проверку систем безопасности.

Правда, у суда было своё мнение — дело не закрыли, а мужчину посадили на 10,5 лет. Следствие не поверило в версию Циня, так как он успел вложить деньги в акции и заработать на них.
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