Проект сверхскоростного поезда между индийскими городами Пуна и Мумбаи будет создавать компания Virgin Hyperloop One

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Соответствующее соглашение было подписано в воскресенье, 18 февраля, между VHO и Управлением развития городского округа Пуна в Мумбаи на инвестиционном форуме Magneric Maharashtra, передает корреспондент РБК.ТЭО должно быть разработано в течение полугода. После его утверждения VHO также получит право подать заявку на непосредственное строительство трассы (общая протяженность 136 км), которое будет разделено на два этапа: создание тестового 10-километрового участка и прокладка основной части маршрута. Завершить этапы планируется в 2021 и 2024–2025 годах соответственно. Стоимость проектировки — $5 млн, стоимость строительства первого 10-километрового участка оценивается в $300 млн. При этом Магомедов уточнил РБК, что сроки строительства могут быть сокращены после завершения проектировки.Договоренность о строительстве первого Hyperloop после тестирования была достигнута на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина в рамках ПМЭФ-2017.Как пояснял осенью в интервью РБК Магомедов, бизнес-модель VHO предполагает, что компания далеко не везде будет инвестором и оператором строительства. «Модель компании — IP-провайдер (intellectual property). Иными словами, она будет продавать права на использование своих запатентованных технологических решений, — рассказывал бизнесмен. — VHO может участвовать в фактическом строительстве, но я полагаю, что базово это будет внешний инвестор, где-то это может быть государство. То есть это будут и b2g-, и b2b-проекты».Обладателем эксклюзивных прав на внедрение технологии Hyperloop на территории России, СНГ и Евразии является дочерняя компания группы «Сумма» — Hyperloop Eurasia.Фото: Virgin Hyperloop One