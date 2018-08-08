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Новости /  В мире  

Приняли эстафету. В Перу на похоронах насмерть отравилось девять человек

8 августа 2018 02:05
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В настоящее время Генпрокуратура страны проводит проверку. Образцы еды были изъяты для экспертизы.
По меньшей мере девять человек скончались, более 40 пострадали после употребления заражённой еды на похоронах в Перу, сообщает life.ru  со ссылой на портал DevNews.

По предварительным данным, в еде содержались органические фосфаты — семейство химикатов, используемых в пестицидах. Об этом заявила глава Минздрава страны.

Образцы еды и напитков были изъяты для проведения проверки, сообщили в офисе генпрокурора Перу. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. 
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