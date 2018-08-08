Приняли эстафету. В Перу на похоронах насмерть отравилось девять человек
8 августа 2018 02:05
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По предварительным данным, в еде содержались органические фосфаты — семейство химикатов, используемых в пестицидах. Об этом заявила глава Минздрава страны.
Образцы еды и напитков были изъяты для проведения проверки, сообщили в офисе генпрокурора Перу. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
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