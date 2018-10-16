Принцесса пошла под венец с открытой спиной, чтобы поддержать людей со шрамами
16 октября 2018 20:58
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По словам представителя королевской семьи, принцесса намеренно выбрала свадебное платье с открытой спиной. Таким образом, она решила поддержать людей, имеющих шрамы от операций, а также поблагодарить своих врачей.
В двенадцать лет Евгения Йоркская была вынуждена лечь под нож хирурга из-за сильнейшего сколиоза. Чтобы исправить искривление позвоночника, врач вживил в спину девушки титановые стержни. Эта операция оставила весьма заметные шрамы, но Евгению они никогда не смущали. Принцесса испытывает к своему врачу лишь благодарность и даже пригласила его на свадьбу.
Незадолго до свадьбы девушка дала интервью, в котором напомнила о необходимости принимать собственное тело.
В июне этого года принцесса выложила в "Инстаграме" рентгеновский снимок своей спины, чтобы повысить осведомлённость общества о сколиозе, а заодно ещё раз выразить благодарность врачам.
Принцесса Евгения является официальным покровителем Королевской национальной ортопедической больницы и помогла собрать деньги на создание нового отделения клиники.
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