Принцесса пошла под венец с открытой спиной, чтобы поддержать людей со шрамами

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По словам представителя королевской семьи, принцесса намеренно выбрала свадебное платье с открытой спиной. Таким образом, она решила поддержать людей, имеющих шрамы от операций, а также поблагодарить своих врачей.В двенадцать лет Евгения Йоркская была вынуждена лечь под нож хирурга из-за сильнейшего сколиоза. Чтобы исправить искривление позвоночника, врач вживил в спину девушки титановые стержни. Эта операция оставила весьма заметные шрамы, но Евгению они никогда не смущали. Принцесса испытывает к своему врачу лишь благодарность и даже пригласила его на свадьбу.Незадолго до свадьбы девушка дала интервью, в котором напомнила о необходимости принимать собственное тело.В июне этого года принцесса выложила в "Инстаграме" рентгеновский снимок своей спины, чтобы повысить осведомлённость общества о сколиозе, а заодно ещё раз выразить благодарность врачам.Принцесса Евгения является официальным покровителем Королевской национальной ортопедической больницы и помогла собрать деньги на создание нового отделения клиники.