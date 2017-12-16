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Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграют свадьбу 19 мая в Виндзорском замке

16 декабря 2017 21:12
289
Все расходы на проведение свадьбы возьмет на себя королевская семья Великобритании.
Как пишет РБК, внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Генри, также известный как принц Гарри, и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. Об этом сообщили в Twitter Кенсингтонского дворца — официальной резиденции принца.

Церемония бракосочетания пройдет в капелле Святого Георгия, расположенной в резиденции британских монархов, Виндзорском замке, говорится в сообщении.

О помолвке Гарри и Меган стало известно в конце ноября, тогда же сообщили, что свадьба состоится в 2018 году.

Гарри — младший сын престолонаследника принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, он родился в 1984 году. Сейчас он является пятым в очереди престолонаследия. Его будущая супруга — 36-летняя актриса из США, сыгравшая в фильмах «Помни меня», «Побег из Вегаса», «Больше, чем любовь» и других, а также более чем в 15 телесериалах, включая «Главный госпиталь».


Как передает «Би-би-си», Маркл — протестантка, но перед свадьбой она перейдет в англиканскую церковь. Она уже была замужем за актером и продюсером Тревором Энгельсоном, они развелись в августе 2013 года.

Все расходы на проведение свадьбы возьмет на себя королевская семья Великобритании. Британская The Guardian 28 ноября писала, что на свадебную церемонию пригласят теннисистку Серену Уильямс и британскую актрису Милли Макинтош, с которыми дружит невеста.


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