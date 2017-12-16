Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл сыграют свадьбу 19 мая в Виндзорском замке
16 декабря 2017 21:12
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Церемония бракосочетания пройдет в капелле Святого Георгия, расположенной в резиденции британских монархов, Виндзорском замке, говорится в сообщении.
О помолвке Гарри и Меган стало известно в конце ноября, тогда же сообщили, что свадьба состоится в 2018 году.
Гарри — младший сын престолонаследника принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, он родился в 1984 году. Сейчас он является пятым в очереди престолонаследия. Его будущая супруга — 36-летняя актриса из США, сыгравшая в фильмах «Помни меня», «Побег из Вегаса», «Больше, чем любовь» и других, а также более чем в 15 телесериалах, включая «Главный госпиталь».
Как передает «Би-би-си», Маркл — протестантка, но перед свадьбой она перейдет в англиканскую церковь. Она уже была замужем за актером и продюсером Тревором Энгельсоном, они развелись в августе 2013 года.
Все расходы на проведение свадьбы возьмет на себя королевская семья Великобритании. Британская The Guardian 28 ноября писала, что на свадебную церемонию пригласят теннисистку Серену Уильямс и британскую актрису Милли Макинтош, с которыми дружит невеста.
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