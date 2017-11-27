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Новости /  В мире  

Принц Гарри Уэльский обручился с американской актрисой Меган Маркл

27 ноября 2017 19:45
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Их свадьба назначена на весну 2018 года.
Как сообщает РБК, принц Гарри Уэльский обручился с американской актрисой Меган Маркл. Официальное сообщение о помолвке размещено в Twitter резиденции отца Гарри, принца Уэльского Чарльза и его второй жены Камиллы, герцогини Корнуольской.


Помолвка пары состоялась ранее в ноябре. Принц Гарри проинформировал королеву и других членов семьи о принятом решении, пара также получила благословение родителей невесты.

«Свадьба состоится весной 2018 года. Дополнительные детали будут сообщены позже», — говорится в сообщении.​




Фото: PA Images / TASS


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