Принц Гарри Уэльский обручился с американской актрисой Меган Маркл

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Помолвка пары состоялась ранее в ноябре. Принц Гарри проинформировал королеву и других членов семьи о принятом решении, пара также получила благословение родителей невесты.«Свадьба состоится весной 2018 года. Дополнительные детали будут сообщены позже», — говорится в сообщении.​Фото: PA Images / TASS