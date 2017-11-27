Принц Гарри Уэльский обручился с американской актрисой Меган Маркл
27 ноября 2017 19:45
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Помолвка пары состоялась ранее в ноябре. Принц Гарри проинформировал королеву и других членов семьи о принятом решении, пара также получила благословение родителей невесты.
«Свадьба состоится весной 2018 года. Дополнительные детали будут сообщены позже», — говорится в сообщении.
Фото: PA Images / TASS
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