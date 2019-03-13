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Приближенный Папы Римского 77-летний кардинал Пелл получил шесть лет тюрьмы за домогательства к мальчикам

13 марта 2019 21:36
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Решение вынесено по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух участников хора мальчиков в 1996 году.
Окружной суд Мельбурна 13 марта приговорил префекта Секретариата по делам экономики Ватикана - кардинала Джорджа Пелла, обвиненного в сексуальном насилии, к шести годам тюрьмы, передает newsru.com.

Решение вынесено по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух участников хора мальчиков в 1996 году, сообщает телеканал SBS. Вынося вердикт, суд принял во внимание почтенный возраст кардинала - 77 лет. Он получит право выйти на свободу досрочно только через три года и восемь месяцев.

Главный судья окружного суда Мельбурна Питер Кидд заявил, что в ходе слушаний Пелл не проявил раскаяния и не испытывал угрызений совести. Именно непреклонная позиция кардинала, неизменно заявлявшего о своей невиновности, стала, по словам судьи, причиной жесткого приговора, отмечает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

"Этот приговор не касается католической церкви или христианской религии, он вынесен в отношении человека, совершившего ужасные преступления и не раскаявшегося в них", - указал судья.

Тем не менее Кидд отметил, что смягчил Пеллу наказание "чтобы увеличить вероятность того, что он проживет заключительную часть своей жизни в сообществе".

"Вы одна из самых высокопоставленных фигур в Католической церкви. Вы остаетесь кардиналом Католической церкви. Вы представляете значительный интерес и для тех, кто исповедует католическую веру, и для всей Австралии в целом", - пояснил свою позицию судья.

Джордж Пелл был одним из самых приближенных советников Папы Римского и главой секретариата Ватикана по делам экономики.

Ранее австралийский суд присяжных признал 77-летнего кардинала виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних певчих церковного хора. В момент совершения преступлений прелат был архиепископом Мельбурна. Каждое преступление влечет за собой максимальный десятилетний летний срок лишения свободы.

Пелл, который до конца февраля был казначеем Ватикана, является самым высокопоставленным католиком, осужденным за сексуальное насилие над детьми.

В феврале временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти заявил, что Пелл не является более префектом ватиканского Секретариата по экономике. Пятилетний мандат видного куриального иерарха на посту префекта Секретариата по экономике истек 24 февраля, отмечает РИА "Новости".

Кардинал Пелл - бывший архиепископ Сиднея и Мельбурна. С 2014 года он являлся префектом Секретариата по делам экономики Ватикана. Уроженец австралийского штата Виктория принял священный сан в 1966 году. Впервые он столкнулся с обвинениями в педофилии в 2012 году. Бывший воспитанник католического молодежного лагеря утверждал, что Пелл, бывший тогда семинаристом, домогался его.

Судья, нанятый церковью для проведения расследования, пришел к выводу, что заявитель честно описывает свои воспоминания. Однако обвинительный вердикт тогда не был вынесен из-за отсутствия объективных доказательств преступления. В июне 2017 года кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане и добровольно вернулся в Австралию для того чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность.

В ходе нескольких закрытых процессов, проходивших с августа по декабрь 2018 года, стороне обвинения удалось доказать как минимум пять случаев насильственных действий в отношении детей, имевших место в период с 1990 по 1996 годы. Джордж Пелл был взят под стражу 27 февраля, после завершения последнего слушания по его делу, и оставался в заключении вплоть до вынесения приговора. Ожидается, что после вступления решения суда в силу Пелл потеряет все свои звания и государственные награды, полученные им от правительства Австралии.

Обвинения, выдвинутые против кардинала, были расценены СМИ как самый серьезный кризис за время нынешнего понтификата. 
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