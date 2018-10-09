При землетрясении и цунами в Индонезии погибло уже более 2000 человек

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По словам представителя агентства, "были ранены более 10,6 тысячи местных жителей, из которых состояние двух с половиной тысяч оценивается как тяжёлое".Сутопо Нугрохо подчеркнул также, что наибольшее число погибших было обнаружено в городе Палу.Напомним, бедствие обрушилось на Сулавеси 28 сентября. Регион пострадал от мощного землетрясения с сильными афтершоками и вызванного ими цунами. По подсчётам властей, не менее 152 тысяч жителей оказались заживо погребёнными после обрушения домов.Лайф публиковал страшное видео со спутника, как потоки воды сносят часть города.