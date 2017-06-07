Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте
7 июня 2017 10:00
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Под украинизацию подпадает весь эфир.
Он обязывает украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75 процентов эфира на украинском языке. По мнению экспертов, это приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов.
Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы, передает Радио Маяк.
Он обязывает украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75 процентов эфира на украинском языке. По мнению экспертов, это приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов.
Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы, передает Радио Маяк.
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