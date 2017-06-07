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Новости /  В мире  

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте

7 июня 2017 10:00
117
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте
Под украинизацию подпадает весь эфир.

Он обязывает украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75 процентов эфира на украинском языке. По мнению экспертов, это приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов.

Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы, передает Радио Маяк.
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