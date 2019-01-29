Президент Италии подписал закон о снижении пенсионного возраста
29 января 2019 20:30
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Согласно документу, итальянцы смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а по формуле "квота 100". Она позволяет отправиться на заслуженный отдых, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, то есть в 62 года при наличии 38-летнего опыта работы. Также мужчины, как и прежде, смогут выходить на пенсию вне зависимости от возраста при наличии стажа 42 года и 10 месяцев, а женщины — 41 год и 10 месяцев.
Второе положение так называемого мегадекрета предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать зарплату или пенсию менее 780 евро в месяц. Это касается и пособия для безработных. При этом сумма содержания будет повышенной для семей с несовершеннолетними детьми и инвалидами.
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