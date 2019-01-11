Преступно дорого. В Италии турист вызвал полицию из-за мороженого
11 января 2019 23:56
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По информации издания, мужчина сперва пытался сам выяснить, как формируется цена на обыкновенный вафельный рожок, однако продавец на его жалобы ответил, что мороженое дорогое, потому что вкусное.
В итоге мужчина таки заплатил нужную сумму, но его итальянский гид вызвал полицию, которая установила, что магазин намеренно скрыл реальный прайс-лист от туриста, чтобы больше заработать. В итоге бизнесмена оштрафовали на две тысячи евро.
По словам представителя полиции, подобное явление в Италии распространено, из-за чего у приезжающих гостей складывается "плохое впечатление о стране". Так, в августе минувшего года был подан иск в суд за две чашки кофе и две бутылки воды стоимостью 43 евро, а в январе 2017 года не было предела возмущению японских туристов, получивших счёт в 1145 евро за три стейка и жареную рыбу.
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