Пресс-секретарь Пентагона уволилась из-за скандала с колготками
1 января 2019 20:43
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— Я ценю предоставленную мне данной администрацией возможность служить вместе с главой Пентагона Мэттисом... Для меня это было честью и привилегией, — отметила она.
Как сообщил телеканал CNN, решение об отставке было принято Даной Уайт после обвинений в некорректном обращении с подчинёнными. Так, в августе её уличили в том, что она в рабочее время давала сотрудникам личные поручения: по её просьбе подчинённые покупали ей колготки, носили вещи в химчистку и покупали продукты. Также Уайт просила сотрудников помочь ей в планировании своих личных поездок и заставляла звонить в службу опеки по поводу усыновления ребёнка.
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