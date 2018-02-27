Премьер-министр Тайваня призвал не паниковать из-за возможного дефицита туалетной бумаги в связи с ростом мировых цен на целлюлозу
27 февраля 2018 22:51
281
«Не паникуйте. Местные потребительские цены, как ожидается, останутся на прежнем уровне», — заявил премьер, выступая перед депутатами парламента, передает тайваньское агентство новостей China News Agency (CNA).
Глава правительства призвал жителей острова отказаться от скупки больших объемов туалетной бумаги.
«Будьте уверены: пока мы не паникуем, этот вопрос можно решить», — написал Лай на своей странице в сети Facebook.
По данным CNA, ажиотажный спрос на туалетную бумагу возник на Тайване после того, как местные ретейлеры сообщили о полученном от производителей извещении о предстоящем 30-процентном подорожании в связи с ростом мировых цен на целлюлозу. За последующие три дня тайваньский онлайн-ретейлер Pchome продал 5 млн упаковок туалетной бумаги, что в 22 раза превышает средний объем продаж, а телевидение начало показывать кадры с пустыми полками в местных магазинах.
По словам Лая, он поручил подчиненным провести проверку действий производителей и продавцов туалетной бумаги на предмет наличия признаков ценового сговора или иных нарушений.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
525
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
471
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
972
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
688
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
736
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2086
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1350
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
631
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3768
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2167
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2607
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2505
Мероприятия