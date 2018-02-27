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Премьер-министр Тайваня призвал не паниковать из-за возможного дефицита туалетной бумаги в связи с ростом мировых цен на целлюлозу

27 февраля 2018 22:51
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Ажиотажный спрос на туалетную бумагу возник на Тайване после того, как местные ретейлеры сообщили о полученном от производителей извещении о предстоящем 30-процентном подорожании в связи с ростом мировых цен на целлюлозу. За последующие три дня тайваньски
Премьер-министр Китайской Республики Лай Циндэ призвал жителей Тайваня прекратить панику, вызванную слухами о предстоящем скачке цен на туалетную бумагу и грядущем ее дефиците, передает РБК.

«Не паникуйте. Местные потребительские цены, как ожидается, останутся на прежнем уровне», — заявил премьер, выступая перед депутатами парламента, передает тайваньское агентство новостей China News Agency (CNA).

Глава правительства призвал жителей острова отказаться от скупки больших объемов туалетной бумаги.

«Будьте уверены: пока мы не паникуем, этот вопрос можно решить», — написал Лай на своей странице в сети Facebook.

По данным CNA, ажиотажный спрос на туалетную бумагу возник на Тайване после того, как местные ретейлеры сообщили о полученном от производителей извещении о предстоящем 30-процентном подорожании в связи с ростом мировых цен на целлюлозу. За последующие три дня тайваньский онлайн-ретейлер Pchome продал 5 млн упаковок туалетной бумаги, что в 22 раза превышает средний объем продаж, а телевидение начало показывать кадры с пустыми полками в местных магазинах.

По словам Лая, он поручил подчиненным провести проверку действий производителей и продавцов туалетной бумаги на предмет наличия признаков ценового сговора или иных нарушений.


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