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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила дочь и уходит на шесть месяцев в декрет

21 июня 2018 23:59
219
"Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн стала второй в современной истории главой государства, ставшей матерью. Она родила дочь и уходит на шесть месяцев в декрет", - сообщает РБК в Твиттере.

Видео здесь.


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