Правительство Уганды сдержало свое обещание и ввело налог на соцсети
2 июля 2018 22:08
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1 июля угандийцы, не заплатившие 200 угандийских шиллингов ($0.05), не смогли воспользоваться WhatsApp, Twitter, Facebook и Skype.
Почему теперь нужно платить за соцсети — в видеосюжете РБК.
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