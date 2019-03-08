Правительство Финляндии подало в отставку
8 марта 2019 19:38
130
Глава государства принял отставку кабинета министров, попросив его выполнять свои обязанности до принятия дальнейших мер по формированию нового правительства. Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.
Сипиля на пресс-конференции заявил, что реформа системы здравоохранения была одной из главных задач правительства. Он отметил, что «очень расстроен» тем, что ее не удалось провести, добавив, что действующий кабмин будет исполнять свои функции до создания нового правительства. «Я лично решил уйти в отставку», — подчеркнул Сипиля. Он выразил надежду, что власти Финляндии смогут сформировать новый кабмин до июля, когда государство станет председателем Совета ЕС.
По задумке правительства, реформа может снизить ежегодный рост государственных расходов на здравоохранение и социальную сферу на 2,4% в период между 2019–2029 годами. Мэр города Лахти Пекке Тимо в интервью Yle рассказал, что обеспокоен ситуацией в связи с увеличением расходов на здравоохранение. «Если ничего не будет сделано, то в 2020-х годах множество муниципалитетов окажутся в безвыходной ситуации», — заявил он.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
194
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
741
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
724
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
726
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1433
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1273
Фоторепортажи
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
208
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
692
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1171
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
907
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2887
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2556
Мероприятия