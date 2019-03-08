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Правительство Финляндии подало в отставку

8 марта 2019 19:38
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Причиной стал провал реформы системы здравоохранения страны. Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил отставку.
Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения. Об этом президенту страны Саули Ниинистё объявил премьер-министр Юха Сипиля, сообщает телеканал Yle, передает РБК.

Глава государства принял отставку кабинета министров, попросив его выполнять свои обязанности до принятия дальнейших мер по формированию нового правительства. Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.

Сипиля на пресс-конференции заявил, что реформа системы здравоохранения была одной из главных задач правительства. Он отметил, что «очень расстроен» тем, что ее не удалось провести, добавив, что действующий кабмин будет исполнять свои функции до создания нового правительства. «Я лично решил уйти в отставку», — подчеркнул Сипиля. Он выразил надежду, что власти Финляндии смогут сформировать новый кабмин до июля, когда государство станет председателем Совета ЕС.

По задумке правительства, реформа может снизить ежегодный рост государственных расходов на здравоохранение и социальную сферу на 2,4% в период между 2019–2029 годами. Мэр города Лахти Пекке Тимо в интервью Yle рассказал, что обеспокоен ситуацией в связи с увеличением расходов на здравоохранение. «Если ничего не будет сделано, то в 2020-х годах множество муниципалитетов окажутся в безвыходной ситуации», — заявил он.


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