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Повар-мачо накормил президента Венесуэлы мясом, и теперь их обоих ненавидят

19 сентября 2018 22:09
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На кадрах повар угощал политика мясом в одном из самых дорогих ресторанов Турции. Невинное видео неожиданно стало вирусным и вызвало настоящую бурю.
Турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче, который прославился благодаря умению элегантно солить стейки, выложил в "Инстаграм" видео с участием президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На кадрах повар угощал политика мясом в одном из самых дорогих ресторанов Турции. Невинное видео неожиданно стало вирусным и вызвало настоящую бурю, передает life.ru.

Нусрет Гёкче удалил видео со своей страницы, но было поздно — оно уже разошлось по социальным сетям.

По информации Business Insider, обед в турецком ресторане стоил около ста долларов. Эта сумма не кажется впечатляющей, однако она шокировала жителей Венесуэлы, где бушует финансовый кризис. Политика сразу же обвинили в том, что он шикует на украденные у народа деньги, а повара — в прислуживании тирану.

"В то время как венесуэльцы страдают и умирают от голода, Николас Мадуро и Силия посещают один из самых дорогих ресторанов мира. Всё это на деньги, украденные у венесуэльского народа"
Оппозиционный политик Хулио Борхес

"Сегодня я решил отписаться от Нусрета Гёкче. Ты решил удалить это видео, но то, что ты сделал, останется. Позор тебе! Ты прислуживал тирану, ответственному за голод, недоедание и смерть тысяч венесуэльцев!"
Пользователь "Твиттера" Марсель Имери

Обед президента Венесуэлы даже стал поводом для карикатур — и, конечно же, шеф-повару тоже досталось.

Выступая по телевидению, Николас Мадуро подтвердил факт обеда в турецком ресторане и сообщил, что хорошо провёл время в компании Нусрета Гёкче. Повар же пока никак не прокомментировал ситуацию. 
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