Посольство России назвало «позором» шествие бывших легионеров СС в Риге
17 марта 2019 19:22
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«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении посольства.
Шествие, о котором идет речь, прошло в латвийской столице днем ранее, 16 марта. В нем приняли участие около 1 тыс. человек. Оно завершилось без каких-либо серьезных инцидентов.
«Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», — добавили дипломаты.
Ежегодно с 1994 года 16 марта в Латвии проводятся шествия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС» — добровольческого легиона, который был создан немецким командованием во время Второй мировой войны на базе двух гренадерских дивизий. Именно в этот день в 1944 году латвийские части войск СС приняли участие в боевых действиях против советских войск у реки Великой под Псковом.
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