Популярный мессенджер WhatsApp не работает у пользователей по всему миру
3 ноября 2017 23:00
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«WhatsApp «лежит». Сингапурцы больше не в состоянии общаться. Пожалуйста, не волнуйтесь. Вертолеты уже вылетели», — написал пользователь из Сингапура.
«Сначала мы открываем #WhatsApp, потом мы открывает #Twitter, чтобы узнать что #whatsappdown (WhatsApp не работает. — РБК) для всех», — написала пользователь Twitter из Мумбаи.
«Сохраняйте спокойствие. WHATSAPP НЕ РАБОТАЕТ! И как на планете общаться с людьми!» — написал пользователь из Великобритании.
Обнаружили проблемы с WhatsApp пользователи и в России.
Согласно данным Downdetector, который собирает жалобы о сбоях и отключениях интернет-сервисов в режиме реального времени, число отчетов о сбоях в работе приложения с 11:00 резко возросло.
У пользователей WhatsApp в разделе «Состояние системы» в мобильном приложении указано, что в работе приложения «возникли проблемы». «Мы работаем над восстановлением функциональности в ближайшее время. Просим прощения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.
В Пакистане работа приложения была восстановлена после кратковременного сбоя, сообщает GeoTV.
WhatsApp — приложение-мессенджер для смартфонов, позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио.
С октября 2014 года компания WhatsApp Inc., создавшая мессенджер, принадлежит Facebook.
РБК направил запрос внешней пресс-службе Facebook с просьбой прокомментировать неполадки в работе WhatsApp.
По данным Mediascope, в сентябре этого года WhatsApp был пятым по популярности на мобильных устройствах ресурсом в России с аудиторией 11,845 млн человек (среди людей в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением более 700 тыс. человек). По этому показателю сервис опережали Google, «Яндекс», «ВКонтакте» и YouTube.
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