Польша подписала многолетнее соглашение на поставку газа из США

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Контракт рассчитан на 24 года. Церемония подписания состоялась в Варшаве в присутствии главы Минэнергетики США Рика Перри и президента Польши Анджея Дуды.Польская сторона в период с 2019 по 2022 год будет получать ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ, а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн газа.По словам Анджея Дуды, поставку СПГ в польское государство лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп.