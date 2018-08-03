Полиция Колумбии арестовала сутенёров, державших в сексуальном рабстве 250 школьниц

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Как сообщает The Sun, Кампос Пуэлла завербовала десятки девочек из бедных кварталов Венесуэлы и Колумбии. Красавица обещала им работу моделями на курорте Картахена, но вместо этого подростки попадали в сексуальное рабство. Новые хозяева отбирали у девушек документы, после чего насиловали их и клеймили татуировками.Клиентов современные рабовладельцы находили среди богачей. Кампос Пуэлла самостоятельно отбирала подростков для вечеринок на яхтах и в отелях, и передавала их в руки покупателям. Это позволяло девушке вести роскошную жизнь, фотографиями которой она щедро делилась в соцсетях. Всего в рабстве у сутенёров находилось около 250 девочек от 14 до 17 лет.После того как преступную группу накрыла полиция, стало известно, что у Кампос Пуэллы уже есть судимость за незаконный оборот героина. Кроме того, ей запрещён въезд в Соединённые Штаты. Какое наказание грозит девушке и её подельникам на этот раз, пока неизвестно.