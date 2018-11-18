Похрустеть вместо чипсов. В супермаркетах Британии начали продавать кузнечиков
18 ноября 2018 19:14
272
Сеть британских супермаркетов Sainsbury's на этой неделе начинает торговать необычными закусками. В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики, сообщает life.ru со ссылкой на The Guardian.
Хрустящие кузнечики предназначены для употребления в пищу как закуска или добавка в такие блюда, как тако, лапша или салаты.
— Закуску из насекомых больше не следует рассматривать как шутку или блюдо для проверки своей смелости. Потребители всё больше стремятся исследовать этот новый устойчивый источник белка. Рады стать первым британским супермаркетом, предлагающим съедобных насекомых по всей стране, — заявила Рейчел Эйр, руководитель брендов Sainsbury's.
Изготовитель съедобных кузнечиков сообщает, что они являются более здоровым источником белка, чем мясо или тофу, а насекомых употребляет в пищу два миллиарда человек по всему миру.
Порция кузнечиков будет стоить полтора фунта стерлингов (около 125 рублей).
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
372
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
352
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
830
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
906
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
871
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
904
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
759
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
775
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1180
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1546
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1602
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2733
Мероприятия