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В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики.
Похрустеть вместо чипсов. В супермаркетах Британии начали продавать кузнечиков
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Новости /  В мире  

Похрустеть вместо чипсов. В супермаркетах Британии начали продавать кузнечиков

18 ноября 2018 19:14
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В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики.
16+
Сеть британских супермаркетов Sainsbury's на этой неделе начинает торговать необычными закусками. В 250 магазинов по всей стране поступают жареные кузнечики, сообщает life.ru со ссылкой  на The Guardian.

Хрустящие кузнечики предназначены для употребления в пищу как закуска или добавка в такие блюда, как тако, лапша или салаты.

— Закуску из насекомых больше не следует рассматривать как шутку или блюдо для проверки своей смелости. Потребители всё больше стремятся исследовать этот новый устойчивый источник белка. Рады стать первым британским супермаркетом, предлагающим съедобных насекомых по всей стране, — заявила Рейчел Эйр, руководитель брендов Sainsbury's.

Изготовитель съедобных кузнечиков сообщает, что они являются более здоровым источником белка, чем мясо или тофу, а насекомых употребляет в пищу два миллиарда человек по всему миру.

Порция кузнечиков будет стоить полтора фунта стерлингов (около 125 рублей). 
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