Почтовые марки, посвященные отечественному ракетостроению, будут выпущены к декабрю 2019 года
6 ноября 2017 10:41
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Посвященные отечественному ракетостроению почтовые марки, юбилейные монеты и открытки будут выпущены к декабрю 2019 года, когда пройдет празднование 60-летия Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Для привлечения внимания нумизматов к данной тематике, монеты с изображением подвИжных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", выйдут малым тиражом", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Серию юбилейных открыток назовут "Твои гарнизоны, Россия".
Они будут отражать особенности службы офицеров-ракетчиков в отдаленных гарнизонах, передает Радио Маяк.
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