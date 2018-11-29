Плотник-любитель построил точную копию Ноева ковчега и плывёт на нём в Израиль
29 ноября 2018 19:26
156
Несколько лет назад бизнесмен и плотник-любитель Йохан Хейберс уже строил огромный корабль и рассказывал о своих планах поплыть на нём в Бразилию, но тогда мечтам энтузиаста не суждено было сбыться. На этот раз мужчина поставил перед собой ещё более амбициозную цель. Вместе с помощниками он воссоздал легендарный Ноев ковчег, опираясь на описание судна в Библии.
На постройку огромного корабля ушло четыре года, 12 тысяч деревьев и пять миллионов долларов. Йохан даже разместил на нём макеты животных, которые, согласно легенде, спаслись на ковчеге во время Всемирного потопа.
По словам Йохана, ни один из его помощников не имел опыта в судостроении: вместе с бизнесменом корабль строили мясник, парикмахер и школьный учитель. Тем не менее мужчина убеждён, что им удалось создать точную копию легендарного ковчега и судно абсолютно безопасно. Настолько безопасно, что на нём вполне можно доплыть до Израиля.
Тем не менее путешествие Йохана в Израиль под угрозой: власти Голландии могут не позволить мужчине покинуть страну на самодельном судне. В настоящий момент воссозданный ковчег движется к границе по местным рекам.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
585
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
532
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
985
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1079
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1016
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1060
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
899
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
861
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1290
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1673
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1700
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2871
Мероприятия