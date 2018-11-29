Плотник-любитель построил точную копию Ноева ковчега и плывёт на нём в Израиль

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Несколько лет назад бизнесмен и плотник-любитель Йохан Хейберс уже строил огромный корабль и рассказывал о своих планах поплыть на нём в Бразилию, но тогда мечтам энтузиаста не суждено было сбыться. На этот раз мужчина поставил перед собой ещё более амбициозную цель. Вместе с помощниками он воссоздал легендарный Ноев ковчег, опираясь на описание судна в Библии.На постройку огромного корабля ушло четыре года, 12 тысяч деревьев и пять миллионов долларов. Йохан даже разместил на нём макеты животных, которые, согласно легенде, спаслись на ковчеге во время Всемирного потопа.По словам Йохана, ни один из его помощников не имел опыта в судостроении: вместе с бизнесменом корабль строили мясник, парикмахер и школьный учитель. Тем не менее мужчина убеждён, что им удалось создать точную копию легендарного ковчега и судно абсолютно безопасно. Настолько безопасно, что на нём вполне можно доплыть до Израиля.Тем не менее путешествие Йохана в Израиль под угрозой: власти Голландии могут не позволить мужчине покинуть страну на самодельном судне. В настоящий момент воссозданный ковчег движется к границе по местным рекам.