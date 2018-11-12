Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как изменилась игра «Крыльев Советов» с приходом Божовича и чего не хватает клубу, чтобы выигрывать
Как изменилась игра «Крыльев Советов» с приходом Божовича и чего не хватает клубу, чтобы выигрывать
Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га
Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой
На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем
На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Промсвязьбанка вопросы расширения партнерства
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Промсвязьбанка вопросы расширения партнерства
В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию
В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по фехтованию
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по фехтованию
Дмитрий Азаров — о ситуации в местном футболе,
Дмитрий Азаров — о ситуации в местном футболе, "Самара Арене" и шансах "Лады" на возвращение в КХЛ
сегодня  Понедельник, 12 ноября, 23:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/11:
USD 67.52
0.67
EUR 76.09
0.28
Искать
Новости /  В мире  

Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га

12 ноября 2018 22:10
73
Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га
Огонь уничтожил около 7 тысяч строений.

Площадь возникшего в минувший четверг в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га; огонь уничтожил около 7 тысяч строений. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Управления лестного хозяйства и пожарной охраны штата.

В результате пожара погиб 31 человека, 150 тыс. местных жителей эвакуировали. Борьбу с огнем круглосуточно ведут более 3 тыс пожарных, но пока ситуацию не удается взять под контроль. Не исключено, что число жертв и пострадавших может возрасти. Масштаб ущерба, причиненного огнем, власти пока даже не берутся оценивать.

Ситуация осложняется ветром и жаркой погодой. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с пожаром и ликвидации его последствий, пишет Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
239
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
739
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
809
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
783
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
816
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
657
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
684
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1100
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1459
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1524
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2644
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет окружная игра КВН на Кубок Министра обороны
Самарский зоопарк приглашает на праздник День матери
Выставка «Всё это важно» и открытые лекции о семейных ценностях пройдут в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные