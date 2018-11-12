Площадь возникшего в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га
12 ноября 2018 22:10
73
Площадь возникшего в минувший четверг в Калифорнии пожара достигла 80 тыс. га; огонь уничтожил около 7 тысяч строений. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Управления лестного хозяйства и пожарной охраны штата.
В результате пожара погиб 31 человека, 150 тыс. местных жителей эвакуировали. Борьбу с огнем круглосуточно ведут более 3 тыс пожарных, но пока ситуацию не удается взять под контроль. Не исключено, что число жертв и пострадавших может возрасти. Масштаб ущерба, причиненного огнем, власти пока даже не берутся оценивать.
Ситуация осложняется ветром и жаркой погодой. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы с пожаром и ликвидации его последствий, пишет Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
239
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
739
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
809
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
783
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
816
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
657
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
684
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1100
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1459
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1524
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2644
Мероприятия