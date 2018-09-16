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Писатель Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию

16 сентября 2018 16:39
118
Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.
Писатель из Японии Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе, сообщает life.ru со  ссылкой на агентство Kyodo.

По данным издания, писатель связался с Новой академией Швеции, которая в конце августа текущего года приняла решение вручить Мураками премию по литературе, и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.

В список номинантов помимо японца вошли французская писательница Мариз Конде, английский фантаст Нил Гейман и рождённая во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи. 


Фото:  соцсети
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