Певец из Португалии выиграл Евровидение

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Первое место на ежегодном песенном конкурсе «Евровидение-2017» занял артист из Португалии Сальвадор Собрал, пишет Росбалт.ру.Молодой человек исполнял в финале композицию Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»), написанную его сестрой.За Собрала было отдано 758 голосов зрителей и жюри.Болгарину Кристиану Костову присудили второе место, а третьими стали представители Молдавии — группа SunStroke Project.Россия, отношения которой с Украиной обострились в 2014 году, в конкурсе представлена не была.