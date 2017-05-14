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Певец из Португалии выиграл Евровидение

14 мая 2017 10:18
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Певец из Португалии выиграл Евровидение Также в тройке лидеров Болгария и Молдавия.
Также в тройке лидеров Болгария и Молдавия.

Первое место на ежегодном песенном конкурсе «Евровидение-2017» занял артист из Португалии Сальвадор Собрал, пишет Росбалт.ру.

Молодой человек исполнял в финале композицию Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»), написанную его сестрой.

За Собрала было отдано 758 голосов зрителей и жюри.
Болгарину Кристиану Костову присудили второе место, а третьими стали представители Молдавии — группа SunStroke Project.

Россия, отношения которой с Украиной обострились в 2014 году, в конкурсе представлена не была.

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