Певец Элтон Джон попал в реанимацию
25 апреля 2017 10:17
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Певец Элтон Джон попал в реанимацию из-за бактериальной инфекции. Он провел там две ночи, передает Reuters со ссылкой на его пресс-секретаря Фрэну Кертис.
По словам представительницы певца, Джон заболел во время своего тура по Южной Америке, который завершился 10 апреля в Чили. Кертис отметила, что тип инфекции не был определен, но она была «необычной». По ее словам, инфекции «такого рода» являются редкими и «потенциально смертельными».
В связи с болезнью Элтон Джон отменил все свои концерты в Лас-Вегасе в апреле и мае, а также майский концерт в Калифорнии, добавила Кертис. Вернуться на сцену певец планирует 3 июня в Англии.
Британский певец и композитор Элтон Джон родился 25 марта 1947 года. Он занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. В 1995 году был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» за композицию из фильма «Король Лев». Является обладателем пяти премий «Грэмми», пишет РБК.
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