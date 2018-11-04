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Первый в мире смартфон с гибким экраном представили в Китае

4 ноября 2018 23:53
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В новинку встроено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкоплёночных многослойных материалов.
Китайская компания Royole представила смартфон FlexPal, который стал первым в мире с гибким экраном. Сообщение об этом появилось на сайте компании, передает life.ru.

— Первый в мире коммерческий гибкий смартфон представляет собой сочетание мобильного телефона и планшета с ультратонким, гибким дисплеем высокой точности, — говорится в сообщении.

В новинку встроено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкоплёночных многослойных материалов. Устройство может быть сложено под углом от 0 до 180 градусов.

При этом даже в сложенном виде можно будет пользоваться камерой и принимать телефонные звонки. В конце прошлой недели в продажу поступила ограниченная партия смартфонов. Массовое производство устройства будет запущено в декабре.


Фото: соцсети 
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