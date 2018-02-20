Первый в мире город-лес хотят построить на юге Китая

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Строительство было задумано для того, чтобы очистить воздух от загрязнений. С близлежащим городом Лючжоу город-лес будет соединяться трассой для электрических автомобилей и железной дорогой. Как известно, проектом занимаются архитекторы из Италии.По их расчетам, совокупность всех посаженных деревьев будет поглащять около 10 тысяч тонн углекислого газа, 57 тонн различных загрязняющих веществ и воспроизводить 900 тонн кислорода. Планируется, что практически весь город будет обеспечиваться электричеством, полученым с помощью солнечной электростанций. Когда завершится стройка Лючжоу Форест Сити, пока не известно.