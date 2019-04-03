Первый шторм сезона в Паттайе: потоп на улицах и огромные вымоины на пляжах
3 апреля 2019 21:08
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Больше всего во время стихии пострадали автомобилисты. Многие машины заглохли на подтопленных улицах, преодолеть их могли лишь большие туристические автобусы. В одной из деревень на окраинах города вода хлынула в дома, но обошлось без пострадавших.
На пляжах потоки воды оставили огромные вымоины и камни. Кроме того, из-за особенностей местной канализационной системы часть сточных вод во время проливных дождей не проходит через очистные сооружения, а напрямую попадает в море и приводит к сильному загрязнению. Так произошло и в этот раз.
Паттайя - крупный и очень многолюдный морской город, поэтому не стоит рассчитывать на очень чистое море и пляжи, отмечает туристическое управление Таиланда. Центральный пляж города многолюдный и достаточно засоренный, Джомтьен выбирают любители тихого и спокойного отдыха, а самыми чистыми считаются пляжи на Наклуа и Палм-Бич.
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