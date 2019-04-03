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Первый шторм сезона в Паттайе: потоп на улицах и огромные вымоины на пляжах

3 апреля 2019 21:08
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После ливня уровень воды на некоторых улицах достигал 1 метра, что привело к серьезным заторам на дорогах. Кроме того, бурные потоки нанесли большой ущерб пляжам.
2 апреля первый сильный шторм сезона обрушился на популярный таиландский курорт Паттайя. После ливня уровень воды на некоторых улицах достигал 1 метра, что привело к серьезным заторам на дорогах. Кроме того, бурные потоки нанесли большой ущерб пляжам,передает newsru.com. Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на Pattaya Mail.

Больше всего во время стихии пострадали автомобилисты. Многие машины заглохли на подтопленных улицах, преодолеть их могли лишь большие туристические автобусы. В одной из деревень на окраинах города вода хлынула в дома, но обошлось без пострадавших.

На пляжах потоки воды оставили огромные вымоины и камни. Кроме того, из-за особенностей местной канализационной системы часть сточных вод во время проливных дождей не проходит через очистные сооружения, а напрямую попадает в море и приводит к сильному загрязнению. Так произошло и в этот раз.

Паттайя - крупный и очень многолюдный морской город, поэтому не стоит рассчитывать на очень чистое море и пляжи, отмечает туристическое управление Таиланда. Центральный пляж города многолюдный и достаточно засоренный, Джомтьен выбирают любители тихого и спокойного отдыха, а самыми чистыми считаются пляжи на Наклуа и Палм-Бич.


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