Первые морды: домашние животные лидеров государств
29 августа 2017 11:34
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Нынешний российский президент среди всех домашних животных предпочитает собак, пишет РБК. В 1999 году его тогдашняя супруга Людмила купила той-пуделя Тосю. Через некоторое время у Тоси родился щенок Родео. Самой известной собакой президента была лабрадор Кони. Щенка в 2000 году ему подарил занимавший тогда пост главы МЧС Сергей Шойгу. Кони умерла в 2014 году.
В 2010 году, после переговоров по газопроводу «Южный поток», премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Владимиру Путину щенка болгарской овчарки. Имя выбирали через открытый конкурс: выиграл пятилетний Дима Соколов, который предложил назвать собаку Баффи.
В декабре 2016 года Путин показал японским журналистам свою собаку Юмэ (на фото), которую ему подарила японская префектура Акита в 2012 году. Порода акита-ину признана национальным достоянием Японии.
У бывшего президента США Барака Обамы и его жены Мишель две португальские водяные собаки, Бо и Санни. Есть ли домашние животные у действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, не известно.
В списке питомцев бывшего президента США Джорджа Буша-младшего — три собаки, кошка и даже корова, которая жила на ранчо в Техасе.
Президент Франции Эмманюэль Макрон последовал примеру своих предшественников на посту и вместе с женой Бриджит взял из приюта годовалого пса, метиса грифона и лабрадора по кличке Немо.
В 2014 году бывшему президенту Франции Франсуа Олланду подарили щенка лабрадора. Подарок сделал Фонд французских ветеранов Монреаля в знак благодарности за встречу во время визита главы государства в Канаду. Олланд назвал щенка Philae, в честь космического аппарата, незадолго до этого приземлившегося на поверхность кометы Чурюмова — Герасименко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко — большой любитель животных. В ноябре 2016 года он рассказал о своих домашних питомцах: по словам белорусского лидера, у него живут три кошки и много других животных. «Ой, у меня всех очень много. Есть страусы, индоутки, утки, 25 гусят, куры китайские, куры обычные, индюки — штук десять, кролики — раньше их было много, но раздал, осталось около 20, я их не ем — не дай бог, ребенок увидит, десять коров, козы, овцы, 7–8 лошадей. Еще у меня четыре собаки: две лайки, лабрадор, немецкая овчарка», — рассказывал Лукашенко.
Первого корги Елизавете II подарили в 18 лет. Собака по имени Сьюзан прожила почти 15 лет. Вообще у британской королевы за все время было около 30 собак. На данный момент у нее два пса породы корги, Холли и Уиллоу.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС
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