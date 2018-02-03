Первое в мире автономное летающее такси от Airbus успешно прошло испытания. Видео
3 февраля 2018 15:12
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Новинку под названием Vahana тестировали на днях в американском штате Орегон. Такси несколько раз проделало несложный маневр: поднялось в воздух и «провисело» на высоте 5 метров, в течение 1 минуты (на фото). Вскоре инженеры собираются отработать полет Vahana на небольшие расстояния. Интересно, что участие человека в роли пассажира не обязательно, все свои перемещения такси-дрон осуществляет в полностью автономном режиме. Ранее Airbus публиковал ролик, показывающий как должно работать летающее такси. Для вызова аппарата и определения маршрута полета можно будет использовать приложение на смартфоне.
Между тем, в перспективном секторе летающего легкового транспорта уже намечается конкуренция. В этом году на Женевском Мотор-Шоу голландская компания PAL-V обещает продемонстрировать первый в истории серийный образец летающего авто. Новинка носит название Liberty (Свобода). Фактически, это гибрид автомобиля и мини-вертолета. Для перемещения по дороге Liberty будет использовать обычный двигатель мощностью 100 лошадиных сил, а в полете пропеллер будет вращать другой мотор, отдачей 200 «лошадок». Максимальная скорость в полете составит 180 км/час, по воздуху Liberty сможет преодолевать до 500 километров на одной заправке.
Надо сказать, что по сравнению с Vahana модель компании PAL-V выглядит как нечто морально устаревшее, не успев ещё поступить на рынок. Разработка Airbus производит сильное впечатление, прежде всего, за счет наличия автопилота.
Видео здесь.
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