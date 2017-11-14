Первая кукла Барби в хиджабе поступит в продажу в 2018 году
14 ноября 2017 13:26
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Американская компания Mattel выпустит первую куклу Барби, одетую в хиджаб.
О выпуске необычной куклы сообщила американская фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад, которая впервые выступила в головном уборе на Олимпийских играх 2016 года в составе сборной США. Образ новой Барби создавался, ориентируясь на внешность спортсменки.
Среди комплектов одежды новой куклы компания Mattel выпустит костюм фехтовальщицы и несколько вечерних туалетов. В продажу игрушка поступит в 2018 году, сообщает ФедералПресс.
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