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Новости /  В мире  

Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

4 апреля 2019 11:59
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Ранее ожидалось, что поставки в Соединенные Штаты РД-180 продолжатся минимум до 2023-2024 годов.

США в ближайшие годы намерены полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180, заявил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей глава космического командования ВВС Джон Реймонд.
"Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180", — пояснил генерал.

Он уточнил, что "согласно закону эти закупки должны остановиться в 2022 году".
Ранее генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт НАСА Майкл Бейкер сообщил, что поставки в Соединенные Штаты РД-180 продолжатся минимум до 2023-2024 годов.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на РД-180. Первый двигатель этого типа был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в Штаты отправлено 113 таких изделий, пишет РИА Новости.

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