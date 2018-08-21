Пентагон создаст анонимный мессенджер за $44 млн
21 августа 2018 21:53
80
Похоже, что после скандалов вокруг Facebook и регулярных споров по конфиденциальности мессенджеров, в управлении решили разработать свой собственный.
Специально для этих целей были выделены $44 млн. Деньги пойдут на разработку, известную под названием «Надежная анонимная связь для всех» или Resilent Anonymous Communication for Everyone (RACE).
В основе мессенджера будут лежать криптографические технологии. Все пересылаемые сообщения будут зашифрованы.
Среди требований Пентагона к разработчикам, создание мобильного мессенджера, устойчивого ко взломам. Кроме того, новый анонимный способ общения должен работать в рамках одной, не связанной с интернетом сети.
Разрабатывать мессенджер будут в течение четырех лет: с 2019 по 2023 год.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
599
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1181
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
901
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1539
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1318
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1358
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
675
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
712
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
495
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1907
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1907
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3515
Мероприятия
Клуб болельщиков ФК "КС" и "Радио-Самара-Максимум" приглашают всех рыболовов-любителей на X турнир по рыбной ловле