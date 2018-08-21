Пентагон создаст анонимный мессенджер за $44 млн

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Похоже, что после скандалов вокруг Facebook и регулярных споров по конфиденциальности мессенджеров, в управлении решили разработать свой собственный.Специально для этих целей были выделены $44 млн. Деньги пойдут на разработку, известную под названием «Надежная анонимная связь для всех» или Resilent Anonymous Communication for Everyone (RACE).В основе мессенджера будут лежать криптографические технологии. Все пересылаемые сообщения будут зашифрованы.Среди требований Пентагона к разработчикам, создание мобильного мессенджера, устойчивого ко взломам. Кроме того, новый анонимный способ общения должен работать в рамках одной, не связанной с интернетом сети.Разрабатывать мессенджер будут в течение четырех лет: с 2019 по 2023 год.