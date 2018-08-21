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Новости /  В мире  

Пентагон создаст анонимный мессенджер за $44 млн

21 августа 2018 21:53
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Разрабатывать мессенджер будут в течение четырех лет: с 2019 по 2023 год.
В Пентагоне (США) есть специальное управление, которое занимается развитием перспективных исследовательских проектов по заказу министерства обороны, передает iphones.ru со ссылкой на RT.

Похоже, что после скандалов вокруг Facebook и регулярных споров по конфиденциальности мессенджеров, в управлении решили разработать свой собственный.

Специально для этих целей были выделены $44 млн. Деньги пойдут на разработку, известную под названием «Надежная анонимная связь для всех» или Resilent Anonymous Communication for Everyone (RACE).

В основе мессенджера будут лежать криптографические технологии. Все пересылаемые сообщения будут зашифрованы.

Среди требований Пентагона к разработчикам, создание мобильного мессенджера, устойчивого ко взломам. Кроме того, новый анонимный способ общения должен работать в рамках одной, не связанной с интернетом сети.

Разрабатывать мессенджер будут в течение четырех лет: с 2019 по 2023 год. 
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