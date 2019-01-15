Патрушев заявил о создании США более 200 военных биолабораторий по всему миру
15 января 2019 23:51
84
— Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, — заявил Патрушев, отметив, что наибольшую тревогу вызывают факты проведения экспериментов над людьми в этих лабораториях.
Патрушев также отметил, что в Совбезе не исключают возможности разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.
Ранее Лайф рассказывал, зачем США окружают Россию сетью биолабораторий.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
500
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
679
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
884
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
799
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1082
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
710
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1489
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1301
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1648
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2021
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2213
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3436
Мероприятия