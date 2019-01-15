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Новости /  В мире  

Патрушев заявил о создании США более 200 военных биолабораторий по всему миру

15 января 2019 23:51
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В Совбезе РФ не исключают возможности разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.
Соединённые Штаты создали более 200 биологических военных лабораторий по всему миру. Об этом в интервью "Российской газете" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает life.ru. Они появились в том числе на территории Украины, Грузии и Афганистана.

— Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, — заявил Патрушев, отметив, что наибольшую тревогу вызывают факты проведения экспериментов над людьми в этих лабораториях.

Патрушев также отметил, что в Совбезе не исключают возможности разработки биологического оружия нового поколения рядом стран.

Ранее Лайф рассказывал, зачем США окружают Россию сетью биолабораторий. 
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