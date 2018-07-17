Парижский метрополитен после победы сборной Франции в финале ЧМ-2018 переименовал шесть станций
17 июля 2018 16:53
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«Мы хотели бы продемонстрировать поддержку команде, отпраздновав победу с ними, а также со всеми, кто путешествует в метро», — говорится в заявлении RATP.
Метрополитен обыгрывает в новых названиях шести станций имена тренера команды Дидье Дешама, ее капитана Уго Льориса и неформальное название команды Les Bleu (синие).
Так, станция Avron («Аврон») была переименована в Nous Avron Gagné («Мы победили»). Пересадочный узел Charles de Gaulle — Etoile (Шарль де Голль — Этуаль) превратился в On a 2 Étoiles («У нас есть две звезды»). Станция имени Виктора Гюго (Victor Hugo) превратилась в «Виктор Уго Льорис» (Victor Hugo Lloris) в честь капитана сборной.
Станцию Bercy, где расположен стадион «Берси Арена», переименовали в Bercy les Bleus («Синие «Берси»), а станция Notre-Dame des Champs стала Notre Didier Deschamps («Наш Дидье Дешам»). Замыкает список переименованных станций Champs Élysées — Clemenceau, которая после победы сборной переименована в Deschamps Elysées — Clémenceau («Дешам Элизе — Клемансо»).
На какой срок переименованы станции, в сообщении не говорится.
Сборная Франции 15 июля на московском стадионе «Лужники» обыграла сборную Хорватии в финале мирового первенства со счетом 4:2.
Фото: @GroupeRATP / Twitter
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