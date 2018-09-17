Парень написал 246 девушкам с именем Николь, чтобы найти ту самую с вечеринки

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Всего в списке Карлоса оказалось 246 девушек. Все они получили одно и то же послание."Привет, это массовая рассылка всем, у кого имя Николь. Если вы не подходите под это описание, то просто игнорируйте письмо. А если подходите, но не хотите со мной общаться, то это тоже нормально"Карлос ЗетинаПарень написал, что ищет девушку из Голландии, которая находит Ницше депрессивным. Для перестраховки он отправил письмо не только девушкам с именем Николь, но и Николеттам и Ники. В результате адресатки Карлоса стали переписываться между собой и даже организовали группу "Николь с прошлой ночи". Увы, той самой Николь среди них не оказалось.И всё-таки влюблённым удалось найти друг друга. Девушка, которую так отчаянно искал Карлос, услышала о безумце, который пишет всем её тёзкам подряд, и сама связалась с ним. Оказалось, что она совсем недавно переехала в Канаду, — этим объясняется и отсутствие её почты в базе университета, и неправильно названный номер. В ближайшее время молодые люди планируют встретиться. Хочется верить, что после таких грандиозных усилий у них всё сложится отлично.