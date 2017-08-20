Паралимпийские комитеты 14 стран направили письмо в поддержку РФ
20 августа 2017 11:46
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Паралимпийский комитет России (ПКР) поддержали руководители и представители 14 национальных паралимпийских комитетов. Письмо, опубликованное на сайте ПКР, было направлено в Международный паралимпийский комитет (МПК), пишут "Известия".
ПКР поддержали представители Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Черногории и Южной Кореи.
Авторы письма подтверждают, что были ознакомлены с антидопинговой программой ПКР. В частности, состоялся запуск горячей линии по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил. Они высоко оценили усилия России по созданию открытой среды с нулевой терпимостью к допингу.
«Выражаем надежду на то, что наше коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР в МПК на исполкоме МПК 3–4 сентября 2017 года в Абу-Даби (ОАЭ)», — говорится в письме.
Фото: Global Look Press/Li Jundong
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