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Пара купила в комиссионке игру и нашла в ней тайник с драгоценностями на $18 тысяч

29 октября 2018 19:25
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Игра обошлась всего в $2.
Крис Лайтфут и Мэнди Флэк перебрались из Сиднея в Торонто, Канада, в начале этого года. Но они и не подозревали, что переезд в другую часть света принесёт им такой приятный сюрприз. Пара за небольшую сумму приобрела в благотворительном магазине подержанную игру, которая подарила им около $18 тысяч (≈1,2 миллиона рублей), передает life.ru.

Пара решила придумать развлечение, которое подошло бы для вечера с родителями, приехавшими погостить. Поэтому они отправились в магазин, торгующий подержанными вещами, чтобы купить настольные игры, пишет news.yahoo.com.

"Я подумал, что раз приехали родители, вряд ли нас ждёт дикая вечеринка с алкоголем. Поэтому стоит сходить в комиссионный магазин и взять несколько настольных игр"
Крис Лайтфут

В итоге выбор пал на головоломку Mind Trap. Она обошлась всего в $2. Довольные влюблённые принесли её домой и приступили к игре, в ходе которой они случайно обнаружили в коробке потайной отсек, где лежало шесть колец с бриллиантами на сумму около $18 тысяч.


Семью просто потрясла находка. И сначала они попытались найти предыдущего владельца, но он так и не объявился. Тогда пара решила оставить "сокровища" себе и спрятать на чёрный день.



Кольца, найденные в тайнике. Фото: соцсети/life.ru
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