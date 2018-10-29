Пара купила в комиссионке игру и нашла в ней тайник с драгоценностями на $18 тысяч
29 октября 2018 19:25
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Пара решила придумать развлечение, которое подошло бы для вечера с родителями, приехавшими погостить. Поэтому они отправились в магазин, торгующий подержанными вещами, чтобы купить настольные игры, пишет news.yahoo.com.
"Я подумал, что раз приехали родители, вряд ли нас ждёт дикая вечеринка с алкоголем. Поэтому стоит сходить в комиссионный магазин и взять несколько настольных игр"
Крис Лайтфут
В итоге выбор пал на головоломку Mind Trap. Она обошлась всего в $2. Довольные влюблённые принесли её домой и приступили к игре, в ходе которой они случайно обнаружили в коробке потайной отсек, где лежало шесть колец с бриллиантами на сумму около $18 тысяч.
Семью просто потрясла находка. И сначала они попытались найти предыдущего владельца, но он так и не объявился. Тогда пара решила оставить "сокровища" себе и спрятать на чёрный день.
Кольца, найденные в тайнике. Фото: соцсети/life.ru
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