Папа римский Франциск предложил изменить текст молитвы «Отче наш»
9 декабря 2017 13:11
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Свое мнение он высказал, выступая в эфире итальянского телевидения. Франциск пояснил, что формулировка, содержащаяся сейчас в молитве, может трактоваться так, как будто бог вводит людей в искушение. Он привел в пример позицию католической церкви Франции, где было принято решение сменить текст на «не позволь нам впасть в искушение».
«Это не очень хороший перевод», — прокомментировал он принятый сейчас по традиции текст молитвы. Франциск предложил выбрать новую формулировку, которая могла бы быть принята повсеместно.
Перевод на церковно-славянский язык части молитвы «Отче наш», которую упомянул папа римский, исключает риски и угрозы ложного понимания, сообщил РБК заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Поэтому затронутые им [папой римским] проблемы не являются для нас актуальными», — сказал он.
В христианской традиции считается, что молитва «Отче наш» была дана Иисусом Христом своим ученикам. Таким образом, изначальным языком молитвы был арамейский, с которого она позднее была переведена на греческий и латынь.
Фото: pixabay.com
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