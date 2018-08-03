Папа Римский утвердил катехизис о недопустимости смертной казни

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— Сегодня всё более сильно осознание того, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения тягчайших преступлений. Кроме того, распространилось новое понимание смысла карательных санкций со стороны государства, — говорится в новом положении.Как сообщила в четверг служба печати Святого престола, ещё в мае этого года понтифик принял префекта ватиканской Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Франсиско Ладарию и в ходе аудиенции одобрил новую редакцию статьи 2267 из пятой главы катехизиса, посвящённой библейской заповеди "Не убий".Долгое время согласно этому положению смертная казнь позиционировалась как адекватный ответ на тяжкие преступления и приемлемая, хоть и крайняя, мера наказания, призванная стоять на защите всеобщего блага.Теперь в статье 2267 приводится цитата из выступления Франциска в октябре 2017 года на встрече, организованной Папским советом по содействию новой евангелизации.— В свете Евангелия церковь учит, что смертная казнь недопустима, так как она внимательна к неприкосновенности и достоинству личности и решительно обязуется добиваться её отмены во всем мире, — говорится в цитате.