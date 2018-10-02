Я нашел ошибку
Главные новости: 
Отмечается, что задолженность продолжит расти, так как расходы правительства не контролируются.
Названа рекордная сумма госдолга США
Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова установлен у входа в университет государства.
Памятник Гагарину открыли в Сан-Марино
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины.
Как полиция США случайно помогла МВД РФ перекрыть наркотрафик "Белого китайца"
Рогозин: У "Роскосмоса" появились проблемы в сотрудничестве с NASA
Потолок месячного энергопотребления пытались ввести ещё в 2013 году, однако в 2014-м проект был заморожен.
СМИ: В России обсуждают введение соцнормы энергопотребления
Авторы одного из самых популярных шоу последних лет продолжают подогревать интерес фанатов.
Создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финального сезона
Вторую жертву злоумышленник после надругательства ограбил, вырвав у неё из рук сумочку с личными вещами.
Под Волгоградом 19-летний маньяк изнасиловал двух бабушек с разницей в полчаса
В момент инцидента женщина и её муж, являющийся гражданином Австралии, начали ругаться возле ночного клуба, будучи пьяными.
В Сингапуре россиянка попала под суд за пощёчину сотруднице полиции
сегодня  Среда, 3 октября, 00:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/10:
USD 65.22
-0.35
EUR 75.23
-0.76
Искать
Новости /  В мире  

Памятник Гагарину открыли в Сан-Марино

2 октября 2018 23:18
125
Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова установлен у входа в университет государства.
В старейшей республике на Апеннинском полуострове 1 октября прошла торжественная церемония в честь 25-летия дипломатических отношений России и Сан-Марино. К этой дате приурочили открытие нового монумента первому космонавту. Его представили члены правительства страны, в том числе госсекретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Никола Ренци. А вместе с ними — посол России в Италии и Сан-Марино Сергей Разов, передает life.ru.

Российский дипломат отметил, что Юрия Гагарина помнят и любят во всём мире, а в Италии с особенной теплотой относятся и к советским космонавтам, и вообще к России. Разов напомнил, что в 2005 году в Сан-Марино установили мемориал в память о детях Беслана, который стал символом самого искреннего сочувствия жителей республики тем, кто потерял родных в той страшной трагедии.

Идея увековечить память первого человека в космосе по всему миру принадлежит общественному фонду "Диалог культур — Единый мир". По его инициативе в разных странах установили уже 40 бюстов Гагарину. В Италии монумент, посвящённый космонавту, есть в Вероне, Порденоне, Тренто, в обсерватории недалеко от Неаполя. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
292
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
736
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15696
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
768
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
1002
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
917
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
918
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
967
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1999
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1431
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1586
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1547
Весь список

Мероприятия
В Самарской области стартовал 2 этап Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне
Елена Лапушкина поздравила воспитателей и учителей Самары с профессиональными праздниками
Росреестр Самарской области: состоится "прямая линия" о регистрации «долевок»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда