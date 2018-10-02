Памятник Гагарину открыли в Сан-Марино
2 октября 2018 23:18
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Российский дипломат отметил, что Юрия Гагарина помнят и любят во всём мире, а в Италии с особенной теплотой относятся и к советским космонавтам, и вообще к России. Разов напомнил, что в 2005 году в Сан-Марино установили мемориал в память о детях Беслана, который стал символом самого искреннего сочувствия жителей республики тем, кто потерял родных в той страшной трагедии.
Идея увековечить память первого человека в космосе по всему миру принадлежит общественному фонду "Диалог культур — Единый мир". По его инициативе в разных странах установили уже 40 бюстов Гагарину. В Италии монумент, посвящённый космонавту, есть в Вероне, Порденоне, Тренто, в обсерватории недалеко от Неаполя.
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