Острова Кука собрались сменить название
6 марта 2019 22:05
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Вице-премьер Островов Кука Марк Браун поддержал специальный комитет, созданный для выбора нового названия. Браун предложил узнать, как жители отнесутся к этому предложению, и в случае положительной реакции вынести этот вопрос на референдум.
Комитет отобрал 60 вариантов названия, из них к апрелю выберут одно, которое предложат правительству. В комитете считают, что в новом названии должны быть отражены христианская вера и наследие маори.
В 1990-х годах на Островах Кука уже проводили референдум по выбору нового названия, но жители проголосовали против этого.
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